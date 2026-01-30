酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【スキャンダルには前髪】

【お悩みNo.157】イメチェンしようと思うことはありますか？ 30代になり、まだ若い気持ちはあるのですが、落ち着いて見られたいという願望もあります。どうしたらいいのでしょう。【PN:やんごとなき改革・30代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――今日のブクロさんは髭がワイルドで、落ち着いた雰囲気が素敵です。

正月に長い休みをもらったんですけど、ずっと髭を剃りませんでした。よく一ヶ月働いて、一ヶ月休むみたいなライフスタイルが理想だと言うけど、一ヶ月休んだらもう戻ってこられないなと思いました。休みが終わる3日前とか過呼吸になってきましたから。ヒゲはまだ現実世界に復帰できてない象徴みたいなものです。

――今年はヒゲを剃らないスタイルにチェンジする。

いや、そんなことないです。明日はラヴィット！だから剃るでしょう。まあ朝とか、それなりの番組では剃ります。

――それなり。

いや、違うな。昨日はさんまさんの番組でしたけど、剃らなかったです。時間帯次第ですかね。朝だったら剃るし、特番も剃りますね。コントは役どころがあるので剃ることが多いです。その番組に誰が出てるかとかで決めてないので、難しいところです。

――合コンでは身だしなみとして剃る。

その時の仕事のタイミング次第ですから、あまり気にしないです。というより、僕ももう40歳なんで、別にヒゲを生やしてるイメージもあってもええなと思っているんです。

それこそヘアスタイルもあまり気にしてないですね。若い時にライブの罰ゲームで坊主にしたことがありましたけど、基本的に今のヘアスタイルで20年間やってきましたから。

――デリケートな質問で恐縮ですが、髪の毛は薄くなりましたか？

そんな変わってないと思いますよ。そういえば、センター分けにした時期もありますね。清潔感が出るかなと。ただ、こういう仕事していると、デコを出しは爽やかすぎるんです。そうして、今の髪型に落ち着いた経緯があります。

――今後はイメチェンをしていく可能性もある。

スキャンダルが起こったときは、この髪型でおる方が、みんな理解してくれやすいんです。デコを出してない人は後ろめたい気持ちがあるそうです。渡部さんとか、みんな前髪があるでしょう。前髪があるからスキャンダルを起こしたのかと世間は思ってくれる。

――ではあと20年これで行く。

六十でこれはやばいですけどね。ただ、これからどうしようかなと思うことはあります。最近は白髪が増えてきたので、アッシュグレイにしてもいいな。年齢的にもあんなの似合えばいいなとは思いますし、謝罪会見に白髪で現れたら反省してるっぽいでしょう。

――イメチェンは年齢に合わせて自然にするといい。

そうです。その時の自分に似合ったスタイルが必ずあるはずですから。ゆっくりしていけばいいんじゃないでしょうか。僕の次のイメチェンは、謝罪会見まで待っててください。

【躍動感を失ったおしっこは無価値】

【お悩みNo.158】何かを選ぶことができません。外食する際もなかなか選べない。何かに優劣をつけるのが苦手です。どうやって順位をつけたらいいんでしょうか？【PN:ひぐらし・20代・女性・営業】

＊ ＊ ＊

――女性の体で好きな部位ってありますか？

それはおっぱいが一番でしょう。セックスの最中も見ていたいですけど、電気を消してと言われるのが残念。だからベッドの周辺は間接照明にして、気づかないくらいの明るさにしています。

――どんなおっぱいも好き。

大きいもしかり、小さいもしかり。個性がありすぎて飽きないです。同じようにアソコも個性的。だからじっくり観察します。

――アソコって見てて楽しいですか？

それこそ人によって全く違いますから面白いですよ。小陰唇のビラビラが大きいと妖艶さを感じませんか。昔、風俗の女の子の小陰唇がキンタマくらいで驚いたこともあります。まっ黒だとしてもそれはそれでいい。どんな見た目だって、中はきれいなピンク色ですから。

――アナルは興奮しない？

アナルはなんとも思わないです。

――ということはアソコ＞アナル。

それはみんなそうでしょう。この質問の人も、これくらいだったら順番つけられるんじゃないでしょうか。僕はAVを見てても顔射のシーンでまったく興奮しないんです。

それは、精子は男のものだから、男優の分身を見せられても興奮しないです。おしっこでも興奮するものとそうでないものがある。

――オシッコを見れば男のものか女のものかわかる。

わかるわけないでしょう。何度も言ってますが、おしっこ単体が好きなわけじゃない。女の子がしてるとこが好きであって、そのモノに興味はない。野良のおしっこに興味はないんです。

――可愛い女の子がトイレで出して持ってきても興奮しない。

しないですね。可愛い子と、そうでない子のおしっこ、どちらを浴びるか選べ、と言われたらそっちを選ぶくらいで、基本的にそこに優劣はないです。出てる瞬間の生きてるオシッコがいい。僕が好きなのはライブシーンなんです。

――おしっこは出した瞬間にその輝きを失う。

そうです。おしっこが躍動感を失った時点で価値はなくなる。ということは僕が好きなのは動きがあるおしっこなんだと気づくことができた。自分の好きなものを冷静に分析していくと、自分が好きな理由がわかる。

この方も自分の好きなものを挙げて、分析したらどうでしょう。辛いものが好き、麺が好き。そうすれば、ちょっとでも序列をつけられると思います。でも全部好きで選べないってのも幸せな気がしますけどね。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ