　「ネオバターロールの妖精ネオバタくん ふわふわぬいぐるみポーチ＆ジップバッグBOOK」（宝島社）が、1月23日（金）から、全国の書店などで販売されている。

【写真】こだわり満載！　ネオバタくんポーチやジップバッグの詳細

■癒されるかわいさ

　今回登場した「ネオバターロールの妖精ネオバタくん ふわふわぬいぐるみポーチ＆ジップバッグBOOK」は、フジパンのロングセラー商品である「ネオバターロール」の妖精“ネオバタくん”のポーチと、同商品のパッケージ風デザインをあしらったジップバッグが2枚付いたムック本。

　ぬいぐるみポーチは、かわいい手のひらサイズで、リップやイヤホンなどを入れる小物収納や、ファスナー部分に鍵を付けてキーケースとしても使える実用的なアイテム。ボールチェーン付きなのでバッグに付けて一緒におでかけもできる。

　またジップバッグは、本物の「ネオバターロール」のパッケージさながらのデザイン。食品衛生検査済みのため食品にも使用でき、おやつや文具など、好きなものを入れて楽しめそうだ。