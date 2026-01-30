¡Ö¤ª¤Ç¤³¤â¤¤ì¤¤¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ¤¬½é¡¹¤·¤¤¡×¼¡´üÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó2¿Í¤ÎÏÂÁõ¤¬Áá¤¯¤âÏÃÂê¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼75ËüÄ¶
ÆüËÜÈ±¤ÈÏÂÉþ»Ñ¤Î2¿Í¤¬Æ°²è¤Ç¡Ä
¡¡3·î30Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â75ËüÄ¶¤ÈÁá¤¯¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï75ËüÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¤Î¸«¾å°¦¤ÈÂç²ÈÄ¾ÈþÌò¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¸ø¼°SNS¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥í¥±¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£¤ª£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ¤¬½é¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜÈ±¡¢¤ª¤Ç¤³¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Êª¸ì¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Î½é¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¶¯¤¼Ô¤ÈÀï¤¦¡Ä·ãÆ°¤Î¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹¬¤»¤òµá¤áÀ¸¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£