¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ºÊ¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤·¤¿12ºÐ²¼¤Î¸µ½÷Í¥¡Ä¡£49ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬30Æü¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¥ê¥ó¥Ñµå¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¥é¡¼TºÙË¦Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿»³ËÜ¹Ì»Ë¤Ï¶âÈ±»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Î±Ç²è½Ð±é»Ñ¤Ë¡Ö»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¸µ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¿§¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤ëÈà¤ò¸«¤Æ¤è¤ê°ìÁØ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾×·â¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¥¢¥¯¤Î¶¯¤µ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2015Ç¯¡¢»³ËÜ¤ÏËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó(37)¤È·ëº§¤·¡¢16Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢19Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ËÙËÌ¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£