赤い文字で「中田一号」。一瞬に込められた美学。花火玉を手に持つ中田英寿に「格好良い」「サッカーボールより、少し大きい？」など脚光
元日本代表MFの中田英寿氏がインスタグラムを更新。「日本全国を巡る旅」で秋田編が公開された。
「一晩で70万人以上を魅了する全国打ち上げ花火競技大会「大曲の花火」。そのお膝元・秋田県大仙市に拠点を構えるのが、「北日本花火興業」だ。
４代目花火師・今野義和さんは、エンターテインメント性の高い創造花火で数々の受賞歴を持つ存在である。15秒ほどで夜空に描かれる日本の美。その一瞬に込められた美学を、使命と情熱をもって受け継ぎ続けている」
かなり大きな花火玉を両手に持つ姿や、赤い文字で「中田一号」と書かれた花火玉の写真をアップロード。この投稿には「花火 凄いですね」「サッカーボールより、少し大きい？」「中田１号打ち上げみたーい」「格好良い」「渋みを増してきましたね」といった声があがった。
中田氏が手掛けた作品はどんな大輪を咲かせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「花火 凄いですね」中田英寿の秋田編「渋みを増してきましたね」
