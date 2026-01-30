衆院選が公示されたが、投・開票日の２月８日は冬季五輪ミラノ・コルティナ大会（以下ミラノ五輪）が開催中だ。

６日（日本時間７日未明）の開会式に向け、日本選手も続々とミラノ入りしている。果たして選手たちの１票はどうなるのだろうか。（デジタル編集部）

ＪＯＣ「一概に言えない」

ミラノ五輪日本選手団の副団長を務める原田雅彦さんに聞いてみると、「うーん、困っちゃいましたねえ。個人の問題だから組織としてどうしなさいとは言えないですね」とのこと。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は、「渡航スケジュールを含めて選手個々に状況は異なり、一概に言えないが、期日前投票等含めて制度の範囲内で対応する」という。

在外選挙制度は使える？

海外に住む日本人には、在外選挙制度がある。「在外選挙人名簿」の登録手続きをして、住居地を管轄する在外公館（日本大使館や総領事館）へ行くか、郵送によって投票できる。ちなみにミラノ五輪の選手村はロンバルディア州のミラノ市にあり、在外公館は在ミラノ日本国総領事館ということになる。

ところが、この制度の対象には、「３か月以上滞在」という条件がある。出張や旅行などで海外に滞在している人もいるはずだが、外務省によると、短期間、海外に滞在する人のための投票制度はないそうだ。２月８日は海外に滞在している予定でも、現在まだ国内にいるなら期日前投票を利用する手はある。

春季キャンプのプロ野球選手は不在者投票

２月といえばプロ野球も春季キャンプの季節だ。既に選手たちがキャンプ地入りしたというニュースが流れているが、滞在先で不在者投票を行うことはできる。

住所地（選挙人名簿登録地）の市区町村の選挙管理委員会に不在者投票の投票用紙を申請し、希望する送付先に郵送してもらい、滞在先の不在者投票所で投票する。巨人、ソフトバンク、オリックスのキャンプ地、宮崎市の場合、２月７日までの午前８時３０分から午後８時まで、市役所本庁舎西側のプレハブ事務所で投票を受け付けている。

不在者投票、オンラインでも受け付け

例えば住所が東京都世田谷区の場合、マイナンバーカードを持っていればオンラインで不在者投票の申請手続きができる。

マイナポータルアプリで不在者投票の申請書に必要事項を入力して「申請する」をクリックすると、世田谷区選挙管理委員会から、東京５区または６区の小選挙区用投票用紙と比例選の投票用紙、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙が滞在先にレターパックで郵送されてくる。候補者や政党名などが書かれたリストも同封されているので、それを見て投票できる。

ただし、投票用紙はレターパックでのやり取りになるため、郵便事情によっては開票に間に合わない恐れもあるという。同区選管は「早めの申請と早めの投票をお願いします」と呼びかけている。