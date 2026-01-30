【31日（土）全国天気】

・ポイント

冬の天気分布

日本海側は雪が降りやすい

局地的な大雪に注意

北風も強め

全国的に真冬らしい寒さ

31日も北日本を中心に、この時期らしい寒気に覆われた状態が続くでしょう。天気図の形も西高東低の冬型の気圧配置が続く見込みで、日本海側では雪が降りやすく、北日本や山沿いを中心に局地的には強く降る所がありそうです。大雪にご注意ください。

一方、太平洋側では空気カラカラの冬晴れが続くでしょう。埼玉は29日連続、東京は12日連続など、乾燥注意報が続く見込みです。北風もやや強めですから、引き続き、火の元には十分な注意が必要です。

気温は、全国的に30日（金）とあまり変わらないでしょう。朝、昼ともに真冬らしい寒さが続く見込みです。

予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 -3℃（＋6 3月中）

青森 -4℃（＋1 真冬）

仙台 -3℃（＋1 真冬）

新潟 -1℃（±0 真冬）

東京都心 0℃（＋1 真冬）

名古屋 -1℃（±0 真冬）

大阪 2℃（±0 真冬）

広島 1℃（-1 真冬）

高知 0℃（＋1 真冬）

福岡 1℃（-4 真冬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（±0 2月中旬）

青森 1℃（＋1 真冬）

仙台 4℃（＋1 真冬）

新潟 4℃（＋1 真冬）

東京都心 10℃（＋1 真冬）

名古屋 7℃（±0 真冬）

大阪 8℃（＋1 真冬）

広島 10℃（±0 真冬）

高知 11℃（±0 真冬）

福岡 10℃（＋1 真冬）

【週明けまでは真冬の寒さ、来週後半は春の気配も】この先も日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。太平洋側では、空気カラカラの晴天が続く見込みです。ただ来週6日（金）頃は、低気圧の影響で、西日本を中心にひと雨あるかもしれません。そして週明けまでは真冬の寒さが続くでしょう。その後は、いったん気温が上向き傾向で、5日（木）は東京、大阪で14℃、福岡は15℃まで上がる予想です。