第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨夏甲子園の優勝校・沖縄尚学は九州地区の５校目で滑り込み選出を果たした。

届かないと思っていた春の知らせが、琉球の地に舞い込んできた。校舎で選考委員会のライブ中継を見届けたエース左腕・末吉良丞（２年）は、九州最後の５校目に学校の名が読み上げられても、表情を変えなかった。「選ばれてうれしかったんですけど、そこまで期待していなかった部分もあったので、衝撃は少なかったと思います」と小さく笑みを浮かべた。

センバツ出場の参考資料となる昨秋九州大会は準々決勝で神村学園（鹿児島）に１−４で敗退。自身も九州大会では２試合４イニングに投げたのみだった。最速１５０キロの球速をアップさせるべく、この冬は積極的にウエートトレーニングに取り組み、ベンチプレスは昨夏の９５キロから１０４キロを挙げられるまでに。体重は９４キロから８９キロに減ったが、食事にも気を配って筋量は増えた。「年始の練習から感覚を取り戻して今はどんどん上がってきている状況です」と手応えをつかんでいる。

高校屈指の左腕は、対戦したい相手に織田を擁する横浜と好投手をそろえる大阪桐蔭を挙げた。「横浜高校さんは去年（２回戦で）敗れていて、同級生に世代を代表する投手がいますし、高校野球の王者といえば大阪桐蔭さん」と声のトーンを上げた。昨夏の甲子園で“胴上げ投手”となって、全国の高校球児から追われる立場になるが「夏春連覇をできるのは自分たちだけ。出るからには全員で優勝を目標にやってきたい」と末吉。２００８年以来１８年ぶり３度目の優勝、１９８２年夏、８３年春の池田（徳島）以来４３年ぶりとなる史上５校目の夏春連覇へ。今秋ドラフトで間違いなく１位候補となる逸材が腕をぶしている。（秋本 正己）

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日、沖縄県生まれ。１７歳。小学校２年の時、仲西ヴィクトリーＢＢＣで始め、仲西中では軟式野球部。沖縄尚学に進み、昨夏の甲子園ではエースとして６試合に登板して３４イニングで２完投、１完封、３９奪三振、被安打２４、７失点、自責点４、防御率１・０６で同校初の夏の甲子園優勝に貢献した。大会後の侍ジャパン高校日本代表にも選ばれた。１７５センチ、８９キロ。左投左打。