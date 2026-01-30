ロッテ・サブロー監督（４９）ら首脳陣、選手が３０日、１軍の宮崎・都城キャンプに備えて空路、宮崎入りした。

サブロー監督は宮崎空港に到着して歓迎セレモニーに出席後、取材に対応した。この日、球団はネフタリ・ソト内野手（３６）のキャプテン就任を発表。球団では１９９８年にフリオ・フランコが務めて以来、２８年ぶりの助っ人就任となった。

ソトをキャプテンに指名した指揮官は「彼自身も主砲として活躍しないといけないと思う。昨年から僕はよく観察していたのですが、中堅選手、若い選手を食事に連れて行ったり、バッティングを教えたり、いろいろと見ていて『キャプテンやな』と思ったので、それでやっていただきました。チームをまとめてくれるというのはもちろんですが（２月２８日で）３７歳という年齢でひと踏ん張りするためにも、全体というよりかは個人のために（キャプテンを）やってもらおうと思ったのが本音です」と理由を説明した。

グラウンドでの期待も大きい。「もちろんソトも、ポランコもいれば、山本大斗もいれば山口もいるし。一番ホームランを打てそうな人に、４番を打ってもらいたいなと思っています」と新キャプテンを４番の有力候補にも挙げた。