Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¦º£Â¼½Ó¾¼¼ÒÄ¹¡¡¡ÖÃµÄå¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¼Õºá¡ÖÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Îº£Â¼½Ó¾¼¼ÒÄ¹¤¬£³£°Æü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶ÉÀ©ºî¡ÖÃµÄå¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬£µ¿Í¤Î·»Ëå¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤Ê¤É¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤±ê¾å¤·¤¿¡££²£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£²þ¤á¤ÆÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÏÊÔ½¸¡¦¹½À®¾å¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Â¼¼ÒÄ¹¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼è¤ê¾å¤²Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¼¨¤·¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤òÇ§¼±¡¢»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Á¡ºÙ¤ËÁÛÁüÎÏË¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ß¤òÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶ÉÊÔÀ®À©ºîÃ´Åö¼èÄùÌò¤Î´äÅÄ½á»á¤Ï¡¢¼èºàÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¸µ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º£¸å¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¡¢É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·ï¤ËÂÐ¤·¡¢£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç£³£°£°·ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¿ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç±é½Ð¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ø¤¢¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢È¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬³èÆ°Ää»ß¤·¤Æ¤«¤é¶ÉÄ¹ÉÔºß¤ÇÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÉÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¤¤¬´Ë¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Öµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¶ÉÄ¹¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Èº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£´ÂåÌÜ¶ÉÄ¹¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿º£Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¿¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¶ÉÄ¹¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£¡ÊÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃµÄå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÄ´ºº°ÍÍê¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ì¤òÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£