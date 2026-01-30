【業スーの冷凍かき】がプロの味に。寿司屋直伝『カキフライ』をふっくら揚げる裏技
この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。
今回は【かきフライ】！
業務スーパーでも人気のある、『冷凍のかき』で作ります。
解凍の方法やかきの下ごしらえなどもご紹介しますよ。
では、さっそく作って行きまーす！
【其の一】
塩水につけて冷蔵庫で解凍すべし！
塩水で解凍することで縮みにくく、うまみや風味を逃がさず鮮度を保ったまま解凍できます。
【其の二】
片栗粉で洗うべし！
塩でもんでから粒子の細かい片栗粉でもんで洗うことで、汚れと臭みが取れふっくら仕上がります。
【其の三】
2つまとめて揚げるべし！
2粒のかきをまとめて揚げることで、食べごたえのあるジューシーなかきフライに。
野本流・冷凍かきで作る『かきフライ』のレシピ
材料（2人分）
かき（むき身・加熱用）……8個（約200g）
レモンのくし形切り……2切れ
キャベツのせん切り……適宜
塩……適宜
こしょう……少々
片栗粉……大さじ1
パン粉……適宜
揚げ油……適宜
好みでウスターソース
〈バッター液〉
溶き卵……1個
小麦粉……大さじ4
作り方
（1）
冷凍かきを、3%の塩水※につけて、冷蔵庫で1時間ほど解凍する。解凍後、ざるに上げる。
※塩水は水600mlに対して、塩大さじ1が目安
（2）
（1）のかきをボールに入れ、塩小さじ1/2をもみ込む。
片栗粉、水大さじ1を加えてさらにもみ込む。水でさっと洗い、ペーパータオルで水けをやさしく拭く。
（3）
ボールに溶き卵、小麦粉、水大さじ2を入れ、よく混ぜ合わせてバッター液を作る。
（4）
かきにこしょうをまぶす。2個ずつまとめ、バッター液、パン粉の順にころもをつける。パン粉をつけたら、ぎゅっと握る。
（5）
揚げ鍋や深めのフライパンにサラダ油を高さ3〜4cmくらいまで入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（4）を入れる。
きつね色になったら強火にし、30秒ほど揚げる。
バットに上げて油をきり、2個ずつ皿に盛る。キャベツのせん切りとくし形に切ったレモンを添える。好みでウスターソースをかけていただく。
野本流【かきフライ】のでき上がり！
今回は2個まとめた食べごたえのあるかきフライにしてみました！ ふっくらサクサクのかきフライです。ぜひ作ってみてください！
谷中松寿司の旬ネタ
最後に松寿司の旬ネタをご紹介！
今回は、【あん肝】です。
松寿司のスペシャリテの1つでもある、あん肝。
今年も良品を仕入れております。豊洲市場で厳選されたものを仕入れ、ていねいに血管や筋を取り除いて煮ます。
つまみのときはすいかの奈良漬けを添えて、寿司のときはペーストにして手巻き風にしてお出ししています。
さて、本日も最後までお読みいただきありがとうございました！
次回の更新は2026年2月27日（金）「はまぐりのお吸いもの」です。
野本やすゆき
料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。
大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。
料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。
YouTube：野本やすゆきチャンネル
Instagram：nomotobase
谷中松寿司：yanakamatsusushi