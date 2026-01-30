【業スーの冷凍かき】がプロの味に。寿司屋直伝『カキフライ』をふっくら揚げる裏技

【其の一】

塩水につけて冷蔵庫で解凍すべし！

こんにちは！ 谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は【かきフライ】！業務スーパーでも人気のある、『冷凍のかき』で作ります。解凍の方法やかきの下ごしらえなどもご紹介しますよ。では、さっそく作って行きまーす！

塩水で解凍することで縮みにくく、うまみや風味を逃がさず鮮度を保ったまま解凍できます。

【其の二】

片栗粉で洗うべし！

塩でもんでから粒子の細かい片栗粉でもんで洗うことで、汚れと臭みが取れふっくら仕上がります。

【其の三】

2つまとめて揚げるべし！

2粒のかきをまとめて揚げることで、食べごたえのあるジューシーなかきフライに。

野本流・冷凍かきで作る『かきフライ』のレシピ



材料（2人分）

かき（むき身・加熱用）……8個（約200g）

レモンのくし形切り……2切れ

キャベツのせん切り……適宜

塩……適宜

こしょう……少々

片栗粉……大さじ1

パン粉……適宜

揚げ油……適宜

好みでウスターソース

〈バッター液〉

溶き卵……1個

小麦粉……大さじ4

作り方

（1）

冷凍かきを、3%の塩水※につけて、冷蔵庫で1時間ほど解凍する。解凍後、ざるに上げる。

※塩水は水600mlに対して、塩大さじ1が目安



（2）

（1）のかきをボールに入れ、塩小さじ1/2をもみ込む。

片栗粉、水大さじ1を加えてさらにもみ込む。水でさっと洗い、ペーパータオルで水けをやさしく拭く。

（3）

ボールに溶き卵、小麦粉、水大さじ2を入れ、よく混ぜ合わせてバッター液を作る。

（4）

かきにこしょうをまぶす。2個ずつまとめ、バッター液、パン粉の順にころもをつける。パン粉をつけたら、ぎゅっと握る。

（5）

揚げ鍋や深めのフライパンにサラダ油を高さ3〜4cmくらいまで入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（4）を入れる。

きつね色になったら強火にし、30秒ほど揚げる。

バットに上げて油をきり、2個ずつ皿に盛る。キャベツのせん切りとくし形に切ったレモンを添える。好みでウスターソースをかけていただく。

野本流【かきフライ】のでき上がり！

今回は2個まとめた食べごたえのあるかきフライにしてみました！ ふっくらサクサクのかきフライです。ぜひ作ってみてください！

谷中松寿司の旬ネタ

最後に松寿司の旬ネタをご紹介！

今回は、【あん肝】です。

松寿司のスペシャリテの1つでもある、あん肝。

今年も良品を仕入れております。 豊洲市場で厳選されたものを仕入れ、ていねいに血管や筋を取り除いて煮ます。

つまみのときはすいかの奈良漬けを添えて、寿司のときはペーストにして手巻き風にしてお出ししています。

さて、本日も最後までお読みいただきありがとうございました！

次回の更新は2026年2月27日（金）「はまぐりのお吸いもの」です。

野本やすゆき

料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。

大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。

料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。

YouTube：野本やすゆきチャンネル

Instagram：nomotobase

谷中松寿司：yanakamatsusushi