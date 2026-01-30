通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．２％に落ち着く
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．２％に落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.20 8.45 9.51 8.47
1MO 10.37 7.31 9.07 7.23
3MO 9.78 7.13 8.77 7.32
6MO 9.51 7.23 8.70 7.57
9MO 9.45 7.31 8.78 7.77
1YR 9.33 7.33 8.78 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.46 12.12 10.76
1MO 9.19 10.39 9.29
3MO 9.02 9.89 8.86
6MO 9.09 9.86 8.78
9MO 9.25 9.91 8.72
1YR 9.26 9.90 8.67
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは１１．２％付近で落ち着いている。ただ、水準は１カ月以降よりも高く、市場の短期変動期待が維持されている。米つなぎ予算、米FRB議長の人事、イラン情勢など米国を中心とした話題が変動材料として注目されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.20 8.45 9.51 8.47
1MO 10.37 7.31 9.07 7.23
3MO 9.78 7.13 8.77 7.32
6MO 9.51 7.23 8.70 7.57
9MO 9.45 7.31 8.78 7.77
1YR 9.33 7.33 8.78 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.46 12.12 10.76
1MO 9.19 10.39 9.29
3MO 9.02 9.89 8.86
6MO 9.09 9.86 8.78
9MO 9.25 9.91 8.72
1YR 9.26 9.90 8.67
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは１１．２％付近で落ち着いている。ただ、水準は１カ月以降よりも高く、市場の短期変動期待が維持されている。米つなぎ予算、米FRB議長の人事、イラン情勢など米国を中心とした話題が変動材料として注目されている。