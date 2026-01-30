通貨オプション　ボラティリティー 　ドル円１週間１１．２％に落ち着く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.20　8.45　9.51　8.47
1MO　10.37　7.31　9.07　7.23
3MO　9.78　7.13　8.77　7.32
6MO　9.51　7.23　8.70　7.57
9MO　9.45　7.31　8.78　7.77
1YR　9.33　7.33　8.78　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.46　12.12　10.76
1MO　9.19　10.39　9.29
3MO　9.02　9.89　8.86
6MO　9.09　9.86　8.78
9MO　9.25　9.91　8.72
1YR　9.26　9.90　8.67
東京時間16:32現在　参考値

　ドル円１週間ボラティリティーは１１．２％付近で落ち着いている。ただ、水準は１カ月以降よりも高く、市場の短期変動期待が維持されている。米つなぎ予算、米FRB議長の人事、イラン情勢など米国を中心とした話題が変動材料として注目されている。