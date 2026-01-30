欧州株　独ＤＡＸ指数が堅調に始まる、アディダスや前日急落したＳＡＰが買い主導
東京時間17:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10157.37（-14.39　-0.14%）
独ＤＡＸ　　24476.90（+167.44　+0.67%）
仏ＣＡＣ40　 8078.72（+7.36　+0.09%）
スイスＳＭＩ　 13168.59（+20.66　+0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:25現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48803.00（-367.00　-0.75%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6937.50（-55.25　-0.79%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25740.75（-258.50　-0.99%）