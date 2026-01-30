欧州株 独ＤＡＸ指数が堅調に始まる、アディダスや前日急落したＳＡＰが買い主導
東京時間17:25現在
英ＦＴＳＥ100 10157.37（-14.39 -0.14%）
独ＤＡＸ 24476.90（+167.44 +0.67%）
仏ＣＡＣ40 8078.72（+7.36 +0.09%）
スイスＳＭＩ 13168.59（+20.66 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
ダウ平均先物MAR 26月限 48803.00（-367.00 -0.75%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6937.50（-55.25 -0.79%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25740.75（-258.50 -0.99%）
