「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

中国地区では広島の崇徳が３３年ぶり４度目の出場を決めた。グラウンドではナインが歓喜に沸く中、元広島の山崎隆造総監督も笑みを浮かべた。

山崎総監督は「やっと大きな壁を破れたのかな、越えられたかなという思いはあります」と語った。「僕の同級生達で『俺らが死ぬまでに甲子園に行くことはないな』って言い合ってましたよね」と明かし、「選手達も成長してくれたのかなと思います」と目を細めた。

山崎総監督は崇徳出身で１９７６年の第４８回センバツ大会で優勝を果たした際のメンバー。１番・遊撃手として打率・４００、５盗塁をマークしてチームをけん引した。

「超高校級の遊撃手」と称され、ドラフト１位で広島に入団。外野手部門でゴールデングラブ賞を４度、ベストナイン３度を獲得し、６年連続全試合出場を果たすなど８０年代の広島を支えた名手だった。現役引退後は長らくカープで指導者を務め、２３年から崇徳の総監督に就任していた。

「やっぱり甲子園では勝利の校歌を聞きたい。まず１勝。そこからでしょうね」と３月の大会に向けて期待を込めていた。