「LAMBDA CURRY」は、栄・住吉エリアにある「ビストロμ」で、昼のみ営業するスパイスカレー店です。



10種類以上のスパイスと食材を組み合わせ、それぞれのカレーで奥行きのある味わいを表現しています。



定番の【λ（ラムダ）スパイスチキンカレー】は、手羽元をじっくり煮込み、15種類のホールスパイスとパウダースパイス、香味野菜を使用。仕上げにココナッツミルクを加え、やさしくまろやかな味わいに仕上げています。





辛さとパンチのある味わいが好みの方には、【ゴロゴロ茄子と青唐辛子のキーマカレー】がおすすめ。豚ひき肉と野菜、10種類ほどのスパイスをじっくり炒め、素揚げしたナスを合わせています。青唐辛子の刺激がアクセントです。季節限定で“ラムカレー”なども登場。定期的に内容が変わるため、訪れるたびに新しい味に出会えます。2種類のカレーを楽しめる「あいがけ」も用意されています。ご飯は、ジャスミンライスにタマネギを加え、鶏出汁で炊き上げたターメリックライス。カレーとの相性も抜群です。付け合わせの「アチャール」は、野菜などをスパイス、油、酢で漬けたもの。季節に合わせて2～3種類が並びます。店内にはカウンター席、テーブル席、ソファー席があり、一人でもグループでも利用しやすい空間です。テイクアウトにも対応しています。＜メニュー＞【λのスパイスチキンカレー】（1200円）【ゴロゴロ茄子と青唐辛子のキーマカレー】（1300円）【ほろほろに煮込んだラムカレー】（1400円）※あいがけ（高い方に＋100円）＜トッピングメニュー＞【季節のアチャール】（100円～）【ハリッサ（辛味調味料）】【パクチー】（各100円）【トッピング全乗せ】（400円）＜ドリンクセット＞【自家製ブレンドチャイ】【ラッシー】【オレンジジュース】【ジンジャーエール】【トニック】【烏龍茶】【コーヒー】（各＋200円）※2025年11月11日時点の情報です