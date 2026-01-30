栄・住吉エリアにあるビストロ「Bistro μ」は、隠れ家的な空間で、「お店選びに迷ったらここ」と思わせてくれる雰囲気と、フレンチをベースにした幅広い創作料理が魅力です。



おつまみや前菜には、トロトロ卵のウフマヨや、大きめにカットして揚げ焼きした自家製ポテトフライがおすすめです。さらに、旬の野菜を使った揚げ物や炭火焼、藁焼きの野菜・肉料理、オムレツやパスタまで、バリエーション豊かなメニューがそろいます。





席料に＋440円で注文できる自家製パン食べ放題のセットも好評。常時4～5種類の焼き立てパンを楽しめるため、多くの来店客が注文する人気サービスです。料理に合わせたドリンクメニューも充実。季節の果物などを使った月替りの限定カクテルは特に人気です。さらに、ソムリエが厳選した自然派ワイン（ナチュールワイン）を常時9種類ほど用意。アルコール、ノンアルコールともに幅広いラインナップです。店内はカウンター席、テーブル席、ソファー席、カップルシートを完備。中規模から大規模まで対応可能な貸し切りもでき、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。また、季節のデザートや夜パフェも用意されており、夜カフェとしての利用にもおすすめです。＜メニュー＞※席料1人330円／繁忙期（GW・お盆・クリスマス・年末年始）はサービス料10%有【μのウフマヨ】（330円）【テーブルに1つあるべきな自家製ポテトフライ】（880円）【ブラータチーズ 旬のフルーツ】（2520円）【ガトーショコラテリーヌ】（850円）【夜パフェ】（2000円） など＜コースメニュー＞【4500（7品）】（4950円）【女子会コース（パン食べ放題・飲み放題付）】（6000円）【Anniversary 8500（9品）】（9350円）など＜ドリンクメニュー＞【ワイン】（900円～）【ももKYUNソーダ】（770円）【和紅茶】（600円）など※2025年11月11日時点の情報です