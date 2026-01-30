1月30日、B3の香川ファイブアローズは名古屋学院大学3年生の髙木来希が特別指定選手として加入することを発表した。

北海道出身の髙木は189センチ95キロのスモールフォワード。福岡第一高校に入学し、3年次にはインターハイ優勝とウィンターカップ準優勝の実績を持つ。卒業後には名古屋学院大学に進学し、2024年度のインカレでは2年生ながらも試合に出場し、東海地区代表としては24年ぶりのファイナル4進出に貢献した。

今回の発表に際し、香川の生岡直人代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーは「フィジカルがあり、俊敏性とシュート力を兼ね備えたポテンシャルの高いSFです」と、高木を紹介。「大学3年であるこのタイミングでプロの環境を経験してもらうことで、彼自身のさらなる成長につながることを期待しています」とコメントを寄せた。

Bリーグの舞台に挑む高木は「第二の故郷である香川、高松でプレーできることをとても光栄に感じます。自分の持ち味であるフィジカルを活かしたドライブとハードなディフェンスで少しでもチームに貢献できるように取り組んでいきます」と意気込みを送った。