カニちくほうれん草ナムル


【画像を見る】本格派なのにフライパン1つで完成！「えびとほうれん草のグラタン」

SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■カニちくほうれん草ナムル

カニカマとちくわの旨みたっぷり

材料（2人分）

ほうれん草……1束（200g）

ちくわ……3本（75g）

カニ風味かまぼこ……5本（38g）

A

・しょうゆ……小さじ2

・ごま油、鶏がらスープの素（顆粒）……各小さじ1

・炒りごま（白）……適量

作り方

1　ほうれん草はよく洗って半分に切り、耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3分加熱する。水にさらして水気をしぼり、3cm幅に切る。

2　ちくわは輪切りにし、カニ風味かまぼこはほぐす。

3　ボウルに1、2、Aを入れて和える。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・電子レンジやオーブントースターなどの調理家電の加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。レシピの時間を目安に、様子を見ながら調節しましょう。

・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。また、加熱時間は、様子を見ながら調節してください。

・しょうゆは生しょうゆを使用しています。

※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。