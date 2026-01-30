Snow Man目黒蓮『AERA』表紙＆ロングインタビューに登場！自身の生き方に大きな影響を与えた別れを明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が、2月2日発売の『AERA 2月9日増大号』（朝日新聞出版）の表紙とロングインタビューページに登場する。

■蜷川実花が撮影した8ページにわたる眩しいほどのグラビアも必見

2月6日公開のW主演映画『ほどなく、お別れです』で葬祭プランナーを演じる目黒蓮。インタビューでは、自身の生き方に大きな影響を与えたという別れを明かし、「悔いのないように生きる」という信条や、デビュー当時から変わらない「攻める」姿勢で何事にもひたむきに向き合う理由、そしてファンへの思いがあふれる驚くような夢も語った。

すべてに全力で取り組み、決して諦めることのない目黒の、誠実な内面が垣間見えるインタビューと、『AERA』表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影した8ページにわたる眩しいほどのグラビアは必見だ。

■書籍情報

2025.02.02 ON SALE

『AERA（アエラ）2026年2月9日増大号』

■関連リンク

AERA dot.

https://dot.asahi.com/aera/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/