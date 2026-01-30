　1月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは313銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は154銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは34銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6777>　ｓａｎｔｅｃ　　　13260　 +2870（ +27.6%）
2位 <4690>　日パレット　　　　 2500　　+500（ +25.0%）
3位 <3640>　電算　　　　　　　 3750　　+700（ +23.0%）
4位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　476　　 +80（ +20.2%）
5位 <6961>　エンプラス　　　　10560　 +1500（ +16.6%）
6位 <3803>　イメージ情報　　　　712　　+100（ +16.3%）
7位 <6433>　ヒーハイスト　　　 1101　　+150（ +15.8%）
8位 <5906>　エムケー精工　　　　748　　+100（ +15.4%）
9位 <8739>　スパークス　　　　 1860　　+215（ +13.1%）
10位 <6946>　日本アビオ　　　　 5690　　+570（ +11.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6622>　ダイヘン　　　　　 8800　 -2820（ -24.3%）
2位 <4206>　アイカ　　　　　　 2810　-700.0（ -19.9%）
3位 <2491>　Ｖコマース　　　　577.5　 -69.5（ -10.7%）
4位 <4216>　旭有機材　　　　　 4910　　-490（　-9.1%）
5位 <9206>　ＳＦＪ　　　　　　 1945　　-193（　-9.0%）
6位 <6464>　ツバキナカ　　　　　320　　 -29（　-8.3%）
7位 <2175>　エスエムエス　　　 1500　　-134（　-8.2%）
8位 <4189>　ＫＨネオケム　　　 2348　　-194（　-7.6%）
9位 <1381>　アクシーズ　　　　 3923　　-322（　-7.6%）
10位 <6222>　島精機　　　　　　　942　　 -76（　-7.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6770>　アルプスアル　　　 2073　 +58.5（　+2.9%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　11225　　+235（　+2.1%）
3位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1810　 +20.5（　+1.1%）
4位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3039　 +34.0（　+1.1%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5235　　 +25（　+0.5%）
6位 <8267>　イオン　　　　　　 2125　 +10.0（　+0.5%）
7位 <6920>　レーザーテク　　　36550　　+160（　+0.4%）
8位 <4689>　ラインヤフー　　　　398　　+1.4（　+0.4%）
9位 <5019>　出光興産　　　　　 1311　　+4.5（　+0.3%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 1986　　+5.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　18800.5　-859.5（　-4.4%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9140　　-220（　-2.4%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2246　 -51.0（　-2.2%）
4位 <8233>　高島屋　　　　　　 1892　 -38.0（　-2.0%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　 2023.1　 -38.4（　-1.9%）
6位 <9009>　京成　　　　　　　 1205　 -16.0（　-1.3%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　19350　　-220（　-1.1%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　25230　　-275（　-1.1%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5419　　 -53（　-1.0%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1601.3　 -12.7（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

