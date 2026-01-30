[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇132銘柄・下落154銘柄（東証終値比）
1月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは313銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は154銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは34銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6777> ｓａｎｔｅｃ 13260 +2870（ +27.6%）
2位 <4690> 日パレット 2500 +500（ +25.0%）
3位 <3640> 電算 3750 +700（ +23.0%）
4位 <4422> ＶＮＸ 476 +80（ +20.2%）
5位 <6961> エンプラス 10560 +1500（ +16.6%）
6位 <3803> イメージ情報 712 +100（ +16.3%）
7位 <6433> ヒーハイスト 1101 +150（ +15.8%）
8位 <5906> エムケー精工 748 +100（ +15.4%）
9位 <8739> スパークス 1860 +215（ +13.1%）
10位 <6946> 日本アビオ 5690 +570（ +11.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6622> ダイヘン 8800 -2820（ -24.3%）
2位 <4206> アイカ 2810 -700.0（ -19.9%）
3位 <2491> Ｖコマース 577.5 -69.5（ -10.7%）
4位 <4216> 旭有機材 4910 -490（ -9.1%）
5位 <9206> ＳＦＪ 1945 -193（ -9.0%）
6位 <6464> ツバキナカ 320 -29（ -8.3%）
7位 <2175> エスエムエス 1500 -134（ -8.2%）
8位 <4189> ＫＨネオケム 2348 -194（ -7.6%）
9位 <1381> アクシーズ 3923 -322（ -7.6%）
10位 <6222> 島精機 942 -76（ -7.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6770> アルプスアル 2073 +58.5（ +2.9%）
2位 <6504> 富士電機 11225 +235（ +2.1%）
3位 <8308> りそなＨＤ 1810 +20.5（ +1.1%）
4位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3039 +34.0（ +1.1%）
5位 <6701> ＮＥＣ 5235 +25（ +0.5%）
6位 <8267> イオン 2125 +10.0（ +0.5%）
7位 <6920> レーザーテク 36550 +160（ +0.4%）
8位 <4689> ラインヤフー 398 +1.4（ +0.4%）
9位 <5019> 出光興産 1311 +4.5（ +0.3%）
10位 <6762> ＴＤＫ 1986 +5.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 18800.5 -859.5（ -4.4%）
2位 <5713> 住友鉱 9140 -220（ -2.4%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2246 -51.0（ -2.2%）
4位 <8233> 高島屋 1892 -38.0（ -2.0%）
5位 <6526> ソシオネクス 2023.1 -38.4（ -1.9%）
6位 <9009> 京成 1205 -16.0（ -1.3%）
7位 <5803> フジクラ 19350 -220（ -1.1%）
8位 <6857> アドテスト 25230 -275（ -1.1%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5419 -53（ -1.0%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1601.3 -12.7（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
