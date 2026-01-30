動作解析事業を展開する株式会社ネクストベース(本社:東京都品川区、代表:中尾信一)は30日、慶友整形外科病院と野球選手に多くみられる投球障害の予防および再発防止を目的とした共同研究を開始したと発表した。

本共同研究では、医療現場における診断・臨床的知見と、ネクストベースが有する投球動作の計測・解析技術を組み合わせることで、投球障害の発生要因や再発リスクを動作レベルで検討し、より安全で実践的な競技復帰支援の在り方を探る。

投球による肩や肘の怪我は、成長期の子供からプロ選手まで多くの選手を悩ませており、競技人生を左右する大きな問題となっている。しかし現状、病院での「診断・治療」と、グラウンドでの「練習・指導」の間では、選手の身体やフォームに関するデータが十分に共有されていないという課題がある。ネクストベースは、最新の解析技術で投球動作を「数値化」し、医療とグラウンドをつなぐ架け橋となることを目指してきた。本研究は、その取り組みを医療機関と協力してさらに発展させるものとなる。

共同研究の目的は、怪我の予防、安全な復帰支援の2点。無理のない投げ方や身体の使い方を明らかにし、怪我を未然に防ぎ、怪我をした選手が、再発のリスクを抑えながらパフォーマンスを

取り戻すためのプログラムを作る。

怪我を抱える選手と健常な選手を対象に、最新の機器を用いて投球フォームの計測を行う。一度きりの計測ではなく、復帰までの過程で動作がどう変化するかを継続的に追いかける。「医師の診断」と「動作データ」をかけ合わせて分析することで、感覚任せではない、より安全で確実な復帰支援の方法を確立する。

慶友整形外科病院は同社を通じ「私どもの慶友整形外科病院では、年間約5,000名の野球関連受診者を診療しており、そのうち約200件が投球に起因する手術です。治療による競技復帰支援に加え、障害を予防し高いパフォーマンスを維持する方法の確立も重要な課題としています。これまでの研究では、関節可動域制限や筋力低下と投球障害の関連性が示されてきましたが、医療現場では三次元動作解析を十分に活用できていないのが現状です。本共同研究では、ネクストベースの動作計測・解析技術と医療現場の臨床知見を融合し、投球障害の予防および再発防止、競技復帰支援に資する実践的な評価・支援手法の確立を目指します」とコメントした。

株式会社ネクストベースの神事努・上級主席研究員は「『怪我を未然に防ぎたい』『再発させずに復帰させたい』という想いは、医療現場も我々も同じです。しかしこれまで、医療的な『診断』と、バイオメカニクスによる『動作解析』の間には、データを共有するための共通言語が少ないという課題がありました。多くのトップアスリートを救ってきた慶友整形外科病院様との連携は、この壁を取り払う大きな一歩です。感覚に頼りがちだった投球フォームを『医学的根拠のあるデータ』として可視化することで、すべての選手が安心して競技に打ち込める環境の構築を目指します」とコメントした。