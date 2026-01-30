アイドルグループ『CUTIE STREET』の桜庭遥花さんが、自身のXを更新。20歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【CUTIE STREET・桜庭遥花 】20歳の誕生日を報告「こんなにたくさんの愛をいただけて幸せです ほんとにうれしい；；」





桜庭さんは「本日20歳になりました！」と投稿。あわせて公開された画像では、白を基調とした清楚な振袖姿を披露し、二十歳らしい凛とした表情を浮かべています。







桜庭さんは「お祝いしてくれてありがとう！！」「こんなにたくさんの愛をいただけて幸せですほんとにうれしい；；」「全部みてるよーー！」と、ファンへの溢れる感謝を綴りました。









そして、「みんなといれたらずっと幸せです。これからもよろしくお願いします！！」と、さらなる飛躍を誓っています。









この投稿を見た人たちからは「いつの間にか20歳になっててびっくり」「日に日に可愛さが増していくぱるたんにいつも癒されてます！」「これからもずっと大好きだよ！」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】