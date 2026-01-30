TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ­¶¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤Ë¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¤µ¤ó¡ÊM!LK¡Ë¡¢ÉðÆ£½á¤µ¤ó¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Àî¾åÀé¿Ò¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÚü¤µ¤ó¡ÊWATWING¡Ë¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¡¢¹çÅÄ²íÍù¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£¥²¥Í¥×¥íÁ°¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚM!LK µÈÅÄ¿Î¿Í¡Û¡Ö¥«¥Ã¥±¥§ÀèÇÚ¡×ºÂÄ¹¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÍò¡¡ÉðÆ£½á¤Ï·Î¸Å¾ì¤Ç¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë



¼ç±é¤ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢­àË×Æþ´¶¤¬¹â¤¤¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹­á¤È¡¢ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Æ±¤¸¤¯¡¢ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¯­à¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë­á¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Úü¤µ¤ó¤Ï­àp.76¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹­á¤È¡¢ÂæËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ç¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ­à¤ï¤«¤é¤ó­á¤È¡¢Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 


¤Þ¤¿¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à¡Ö°ìºîÌÜ¤Ë½Ð¤¿¿Í¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê»¦¿Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ë¹½¤ß¤ó¤ÊÂÎ¤òÏ«¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¡£Á´¿È¤ò³»¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢É½¾ð¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¹çÅÄ¤µ¤ó¤â­àÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¬»à¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è­á¤È¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÂÄ¹¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¤Ï­à¥¶¥Ã¥ÄÄ¹ÃË¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢¿Í´ÖÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤­á¤È¡¢¥Ù¥¿Ë«¤á¡£­à¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥ó¥È¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼»£¤ê¤Î»þ¤Ë­à¤¨¤Ã¡ª¤Û¤ó¤Þ¤ä¡ª¤Ã¤Æ°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
 



Úü¤µ¤ó¤â¡¢­à¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿­á¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹ðÇò¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤â­à¥«¥Ã¥±¥§ÀèÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ó¤ÊÉðÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à·Î¸Å¾ì¤Ç¡¢½á¤¬¤º¤Ã¤È²£¤Ç¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹­á¤È¡¢Ë½Ïª¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢­à³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¿Î¿Í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡ª­á¤È¡¢µ±¤¯¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 


ÉáÃÊ¤ÏM!LK¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈºÂÄ¹¤Ï¤É¤Á¤é¤¬ÂçÊÑ¡©¡×¤Èµ­¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢­àÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤âM!LK¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤âÇ®ÎÌ»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û