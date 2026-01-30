東日本の太平洋側などで“30年に1度”と言われるほど雨の少ない天気が続く中、深刻化しているのが“水不足”です。こうした事態に節水を呼びかける自治体も出てきました。

きょうも真冬の厳しい寒さとなった東京ですが、最近めっきり遭わなくなったのは「雨」です。

気象庁 異常気象情報センター 及川義教 所長

「30年に一度程度の顕著な少雨になっている」

ここ1か月の降水量を見てみると、太平洋側はカラカラの天気が続いているのが分かります。記録的な少雨の影響で、水道水を供給するためのダムは…

記者

「ダムの水が減り、普段は見えない陸地が見えています」

東京・奥多摩町にある小河内ダム。40日分の水道水を貯めることができる“東京のみずがめ”が水不足の危機に陥っているのです。

東京都水道局 田崎拓也さん

「貯水率は45.3％ということで、平年の6割を切っているような状況。水位も20メートル以上、平年より下がっている」

こちらは3年前の小河内ダムの様子ですが、きょうの映像を見てみると、大幅に水位が下がっているのがわかります。貯水量が平成以降の最低値を下回る事態に、東京都は都民に対し「節水」を呼びかけています。

小池百合子 東京都知事

「都民の皆様方には水を大切にお使い頂くような協力をお願いする」

すぐに断水が起きることはないということですが、普段からシャワーをこまめに止めるなどの節水を心がけてほしいとしています。

一方、茨城県水戸市では、“違った形”で影響が出始めています。こちらの水道水、見た目は普通ですが飲んでみると…

記者

「かすかに土のような味がします」

水戸市にはきょうまでに「水道水からカビや土の臭いがする」などの問い合わせが40件ほど届いているということですが、原因は“長く雨が降っていないこと”だと言います。

水戸市水道局

「河川の水位が低下してくると、植物プランクトンの一種が川底に発生し、カビ臭物質を放出するようになります」

水道水は、そのまま飲んでも人体に影響はないということですが、まとまった雨が降るまでは臭いを完全に消すことはできないということです。

気象庁によりますと、今後1か月程度は、まとまった雨が降らないということで、生活への影響はしばらく続きそうです。