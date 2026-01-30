数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）が、ABEMAにて2026年2月13日より毎週金曜日の夜8時20分〜日韓同時・国内独占無料放送することが決定した。

【映像】人気のK-POPバラエティ

『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人だ。

年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティとなっている。生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていく。ステージ上で見せる顔とはひと味違う、生徒たちの等身大の表情を見ることができる。

またSM ENTERTAINMENTは今年の年始に、2026年に1組の新人ボーイズグループがデビューすることを正式発表。SMTR25のメンバーも対象であり、『応答せよ！僕らのハイスクール』を通じて段階的に紹介していくと説明していることから、番組開始前にも関わらず、本番組への注目度は高まっている。

