ライオンは、抗菌力を高めてリニューアルした衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン プレミアム消臭」を2026年3月11日より発売します。

「ソフラン プレミアム消臭」

また、新たに衣類の汗のニオイに特化した「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」をラインナップに加え、同日に発売します。

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」

記事のポイント 部屋干しや夜干しによる「生乾きのニオイ」を抑えるニーズに応えるべく、抗菌効果を高めてリニューアルされる新「ソフラン プレミアム消臭」シリーズ。注目は、汗臭に特化したタイプで、汗が気になる季節や、汗をかきやすい男性にオススメです。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

新しくなった「ソフラン プレミアム消臭」は、従来より抗菌力を高め、進化した“劇的抗菌”で、「部屋干し・密着干し・夜干し」で洗濯した衣類でも長時間ニオイを抑えます。

極小消臭成分と抗菌成分が繊維に吸着することで抗菌力を高め、生乾きが気になる洗濯物のニオイの発生を抑制。衣類についた汗臭・体臭・加齢臭・靴下臭も防ぎます。

さらに、衣類へのタバコのニオイ付着を防ぐほか、「静電気防止効果」で花粉の付着も防ぎます。

また、「速乾効果」により、部屋干し時にも早く乾く効果をプラスします（※）。

※柔軟剤未使用時との比較（部屋干し条件下）。

香りは、ベリーやピーチなどの明るいレッドフルーツをアクセントにした華やかな「フローラルアロマの香り」、ベビーパウダーのような甘い香りに、ラベンダーやピンクペッパーをブレンドした清潔感のある「アロマソープの香り」、ジャスミンなどフレッシュ感のある香りに、グリーンアップルやリーフィグリーンなどを盛り込んださわやかな「フレッシュグリーンアロマの香り」の3種類をラインナップしています。

↑フローラルアロマの香り。

↑アロマソープの香り。

↑フレッシュグリーンアロマの香り。

本体ボトルは環境に配慮し、ボトルの約60%に再生プラスチックを使用。容量は本体480ml、つめかえ用は750ml／1300ml。

汗のニオイに特化したタイプも

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」は、消臭成分が繊維の奥まで吸着するディープブロック技術を採用。洗濯カゴに放置した洗濯物や、衣類を1日着ている間にぶり返してくる汗のニオイも気になりません。

通常の「ソフラン プレミアム消臭」シリーズと同様、「部屋干し抗菌効果」で、部屋干し時のイヤなニオイや、生乾き臭・汗臭・体臭・加齢臭・靴下臭を防ぎます。

また、衣類へのたばこのニオイや花粉の付着も抑制します。

香りはスパークリング感のある爽やかなシトラスをアクセントにした清潔感のある「シトラスソープの香り」。容量は本体480ml、つめかえ用は730ml／1250ml。

↑シトラスソープの香り。

ライオン 「ソフラン プレミアム消臭／ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」 発売日：2026年3月11日 オープンプライス

