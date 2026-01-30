お笑い芸人の小籔千豊が３０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。アイドルグループ「嵐」が約５年４か月ぶりに新曲をリリースするニュースにコメントした。

嵐は２６日、グループの公式サイトを通じて新曲「Ｆｉｖｅ」をデジタルシングルとして３月４日に配信リリースすることを発表。新曲発表は２０２０年１０月３０日配信の「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」以来。３月からの５大ドームツアーに向け、本格的に動き出した。

この話題に小籔は「嵐の方々ってファンの方々にものすごい丁寧な終わり方をされようとしてていいなと思いますよね」と感嘆。「ドームやられたり、新曲もこんなタイトルにしはって、みんな解散はイヤやろうけど、その中では円満な感じがすごくあっていいですよね」と素直な感想を語った。

また、橋本和花子アナが「今ツアーの当落が出始めていて、私の周りもＳＮＳで『当たった』という子もいれば『落ちた』という子もいて結構感情が激しくなっています」と報告すると、小籔は「５大ドームでは足らんわけですわね。全然追加公演、ＮＧＫでやっていただいてもね」とまさかの提案。藤本景子アナから「何倍になるんですか！」とツッコまれていた。