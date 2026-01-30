ＢＳ朝日「家呑み華大」（木曜・後１０時）が２９日に放送され、昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦の話題で盛り上がった。

２年連続でけん玉のギネス世界記録達成した歌手・三山ひろしの話題など、博多華丸・大吉の２人は紅白の話が尽きない。大吉は「トリと大トリがユーミンとサザンの時が一番幸せやったなぁ」と思い出の紅白を懐かしむ。

華丸は昨年末の紅白について「テンポがいいと言っていいのか…ちょっと、『はい、終わりー！』みたいな感覚が多かったな」とポツリ。大吉は「早いね、あれだけ詰め込みすぎると、そうなるよね」とうなずいた。

華丸は「こっちも一呼吸置きたいし、おしっこも行きたいしさ、ビールもつぎに行きたいし。ねえ？そばの用意もせないかん。ゆっくりでいいのに！紅白。チャンネル変えんで！心配せんでも。なんかちょっと、余韻に浸りたいというか」と感想を語った。

司会の大変さも想像し、大吉は「よかったあの場におらんでね。ゾッとする」と言うと、華丸は「気の迷いで（司会のオファーを）受けたりしないでよ。来ないと思いますけど」とチクリ。大吉は「来ないと思うけど、でも１個だけ、紅白で受けたい（やりたい）なというのはあります。前説」と言うと、華丸は「邪魔！前説でそのへんが来たら、邪魔なのよ！」と笑った。