第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校が発表され、元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が２０２０年から指揮を執る帝京長岡（新潟）が初選出となった。春夏通じて初の甲子園出場が決まった。

吉報が届き、鈴木祥大主将（２年）は「おじいちゃんとお父さんは監督として出た。自分は選手として出るチャンスがもらえたので、躍動できるように頑張りたい」と喜んだ。中越で夏の甲子園７度出場に導いた春祥さん（８３）を祖父に、０３年春に２１世紀枠で出場した柏崎と０８年夏の新潟県央工を指揮した春樹さん（５４）を父に持つ。夢の“３世代甲子園”への切符をつかんだ。

帝京長岡は昨秋に北信越大会を制し、昨年１１月の明治神宮大会で初の全国大会に出場。だが初戦では英明（四国）に２―５で敗れ、全国１勝はお預けとなった。

芝草監督は高校時代、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランを達成し、注目を集めた。日本ハムでは４３０試合に登板し、通算４６勝。引退後はコーチも務めた。