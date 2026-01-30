『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生公開開始
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生が、公式SNSおよび公式サイトにて公開された。
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず(一部の地域を除く)全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディション。番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、シリーズ初の「全世界配信」および「全世界投票」を実施。国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生をめざす。
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』
Lemino配信 番組概要
番組名：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』
配信日時:2026年3月26日(木) 21:00~ 以降、毎週木曜21:00配信予定
※配信開始時間が遅れる場合がございます。
