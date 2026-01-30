気象庁は北アルプスの火山「焼岳」について、30日午後4時に「噴火警戒レベル2 火口周辺規制」を継続すると発表しました。焼岳では、30日も火山性地震を観測しています。

気象庁によりますと、焼岳では、25日から山頂付近を震源とする火山性地震が、平時より多い状態で推移しています。

火山性地震の1日あたりの回数は、速報値で、27日22回、28日10回、29日2回、30日は午後3時までに1回です。 山頂付近の噴煙の状況等は、特段の変化は認められていません。

一方、GPSによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる変化が続いています。

気象庁は、焼岳では火山活動が高まっていて、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとしています。

想定火口域から概ね1ｋｍの範囲では、噴火で弾道を描いて飛散する「大きな噴石」に警戒が必要だと言うことです。

噴火時は、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降るおそれがあるとしています。

地元の高山市と松本市は、焼岳への登山を禁止し、規制区域内には絶対に立ち入らないよう呼びかけています。

気象庁による、次の情報は、31日午後4時頃に発表の予定です。火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。