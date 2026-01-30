STARKIDSが、avex traxよりリリースしたメジャー第2弾シングル「NEUROBEAT feat. MOTSU」のMVを本日21時に公開する。

本作「NEUROBEAT feat. MOTSU」は、元m.o.v.eのMOTSUを迎えたコラボレーション作品で、ビートはMOTSUとBENXNIが共同で制作された。90’s〜2000’sのユーロビートスピリットを継承しながら、STARKIDSの現代的でハイエナジーな感性と融合した本楽曲は、フロアとストリートを直結させる圧倒的ドライヴ感を持ったトラックに仕上がっているという。

MOTSU

今回公開されるMVは、DMBZプロデュースのもと制作され、監督はG-SPOT（Short Film）などを手がけたKRAKENが担当。撮影は、本隊が日本、Space Boyが香港、espeonがハワイと、グローバルな体制で敢行された。

巨大なオールホワイトの空間を舞台に、STARKIDS、MOTSU、車が交錯する映像世界は、レーシングゲームのような疾走感とユーロビート調の楽曲、ギャルファッションが融合しており、平成リバイバルのムードと最先端の感性が交差する作品になったとのことだ。