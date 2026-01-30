山形県警察学校の卒業式が29日、天童市で行われ、卒業生30人が決意を新たに警察官としての一歩を踏み出しました。



卒業したのは2025年4月に入学し、およそ10か月の初任科長期課程を修了した18歳から34歳の30人です。

式では、卒業生の名前が読み上げられると、1人ひとりが力強い返事で立ち上がりました。

桃井義典警察学校長が卒業証書を授与し、その後、水庭誠一郎本部長が訓示しました。





県警察本部 水庭誠一郎本部長「困り苦しむ県民に対しては優しく手を差し伸べ、県民のための警察という原点を常に自覚しながら、日々の業務に全力を尽くされたいのであります」これに対し、卒業生代表の遠藤卓郎巡査が答辞を述べました。米沢署に配属 遠藤卓郎巡査「警察学校で培った自ら学ぶ精神を胸に全力で挑んでいく覚悟でありますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします」卒業生に聞きました。酒田署に配属 渋谷侑樹巡査「日々の勉学や訓練などとても大変でしたが、同期生と高め合いながら日々成長できたことが一番の思い出です。教官方や家族に支えられてここまで来られたので感謝を伝えたいです」新庄署に配属 阿部寧桜巡査「正直ほっとしていて、いよいよ警察として一歩を歩み始める気の引き締まる思いです。人に優しく自分に厳しく、誰にでも寄り添えるような警察官になりたいです」式が終わると卒業生たちは緊張が解けた様子を見せ、高校時代の恩師や、これまで支えてくれた家族の元に駆け寄りました。卒業生たちは29日付で県内11か所の警察署に配属され、警察官としての一歩を歩み始めます。