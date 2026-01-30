中田翔、日ハム時代に所有していた車の総額に衝撃 型破りな生活に有働由美子アナ「そりゃ怖いと思われますよ」
フリーアナウンサーの有働由美子がMCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜5：00 ※関西ローカル）が31日に放送され、元プロ野球選手の中田翔が出演する。
【手料理写真】おいしそう…有働由美子アナの塩レモンそばめし
大阪出身の有働アナ、関西初のMC番組『おしゃべり小料理ゆみこ』。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
最初に暖簾をくぐってやってきたのはバッテリィズ（エース、寺家）。女将は2024年の『M-1グランプリ』でバッテリィズが準優勝した時から注目しており、ずっと会いたかったという。女将が料理のお代に聞きたかったのが、昨年の『M-1グランプリ』でバッテリィズと同期のたくろうが優勝したことについて。『M-1』の話題をきっかけに、コンビ結成当時の極貧生活から結婚、準優勝をきっかけに一気に180倍になった月収に至るまで、普段は聞けない私生活に迫る。
さらに、元プロ野球選手の中田翔が来店。中田の来店を知らなかったバッテリィズは椅子から飛びあがって驚き、同時に憧れのスター選手を目の当たりにして目を輝かせる。日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズを渡り歩いたスラッガーを囲むと、自然と野球談議に花が咲く。連覇を信じてやまない虎党の女将とエース、中田も所属したドラゴンズのファンである寺家が、今年のセ・リーグの優勝を口々に予想する展開に。
バッテリィズが退店すると、女将と中田は改めて乾杯。広島出身の中田に『蒸し牡蠣2種の味付けで』を振る舞う。「打席での眼光鋭い強面とは違って、実際に会って話すと柔和な感じで意外！」という女将に、中田は「誤解されるタイプなんですよ」とはにかむ。
話題は中田の豪快で型破りな生活について。現役時代、中田の首元からのぞいていた金のネックレスの衝撃の値段を聞き、女将は「そりゃ怖いと思われますよ」と苦笑い。さらに日本ハム時代に所有していた車の総額に度肝を抜かれる。
豪快で後輩たちの面倒見もよく、“大将”と慕われている中田は、自身の名前をもじった「中田賞」を設け、設定した目標をクリアした後輩にはなんでも欲しいものを自腹でプレゼントしていたといいます。ハイブランドのバッグや特注の財布をおねだりする後輩が多い中、大谷翔平選手がリクエストしたのは中田が「なんやソレ？」と聞き返すほど意外なものだったようで、「当時から人とは違った」と世界的スーパースター・大谷翔平のエピソードを披露する。
