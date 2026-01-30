ゾンビコメディの『ショーン・オブ・ザ・デッド』（04年）以来、映画マニアの心を刺激する快作でキャリアを重ねてきたエドガー・ライト監督。近年は『ラストナイト・イン・ソーホー』（21年）のように、エンタメを意識しつつ、クールでスタイリッシュな演出で魅了してきた彼の最新作が『ランニング・マン』だ。

【画像】映画『ランニング・マン』の特別カットを一気に見る



エドガー・ライト監督 ©︎共同通信社

「私のファンなら、『ランニング・マン』と初期に撮った『ショーン〜』の共通点を発見できるかもしれません。両作品とも、オープニングからラストまで映画を観る人が主人公と同じ視点、同じ時間を過ごす構成だからです。『ランニング・マン』では主人公、ベン・リチャーズの視点を通し、信じがたい攻防や逃走サバイバル、彼が参加するテレビ番組を体験することができます。出てくる情報は、すべてベンが感知できるもの。アクションシーンで別の場所への急なカットインも避けました。つまり“観客体感”型ムービーということ。じつはこれ、演出する側としても、ハードルの高いチャレンジなんです」

2度目の映画化となるSF小説

『ランニング・マン』での自身のアプローチをそう語り始めたライト。同作は、リチャード・バックマン（あのスティーヴン・キングの別名義）の原作を映画化したもの。すでに1987年にアーノルド・シュワルツェネッガー主演で『バトルランナー』として作られており、今回が2度目となる。

「プロデューサーのサイモン・キンバーグから本作の依頼を受けて『これは大チャンス』だと確信しました。一度映画になった原作の“再映画化の意味”を探求するのは貴重なチャンスですから」

貧富の差が激しくなった社会で、仕事を失ったベンが、テレビ番組のゲームに参加し、賞金獲得をもくろむ。それは……有能なハンターたちや、番組の視聴者に命を狙われながら、30日間も逃げ続ける究極のデスゲーム！ ライトの過去の作品と比べると、どこかシリアスでダークな香りも予感させる。このあたり、大胆なチャレンジを繰り返すエドガー・ライトらしいが、本作のテイストについて彼は次のように説明する。

格差が広がる現代社会を無意識に反映？

「『ショーン〜』や『ベイビー・ドライバー』（17年）など、私はかなりアクション重視の作品を撮ってきました。ですからその流れを受け継ぎ、今回も自分らしいスタイルだと実感します。ただ、たしかに今回の『ランニング・マン』は格差が広がる現代社会を無意識に反映しているかもしれません。1982年に書かれた原作は、残念ながら今の世界を予言していたかのよう。私が今回の脚本に取りかかったのは4年近く前で、作品の先見性はコントロールしていませんが、世界は良い方向に変わっていませんよね？ 原作や『バトルランナー』と異なり、今回の映画ではゲームが全世界で行われます。つまり逃げ延びる先や、隠れ場所も無限に広がる。ロードムービーのテイストも濃厚ですし、何より、今の社会を生きる世界中の多くの人は、弱者のベンが、巨大なネットワークビジネス全体と対決する構図に共感できるのではないでしょうか」

映画オタクでも有名なライトに、『ランニング・マン』と共通するディストピア（反ユートピア）の映画で、最も影響を受けた作品を挙げてもらった。

「ジョン・カーペンター監督の『ニューヨーク1997』（81年）は傑作。殺人ゲームを描いたイタリア映画『華麗なる殺人』（65年）も知られざる佳作です。しかし極めつけは、テリー・ギリアム監督の『未来世紀ブラジル』（85年）ですね。10代で観て、脳の回路が完全に変わりました（笑）。いま改めて観ると、どこまで撮影に苦労したのか手に取るようにわかります。映画史での“偉業”と断言しますよ」

エドガー・ライト 1974年、イギリス生まれ。10代から映画制作に興味を持ち、20歳で『A Fistful of Fingers』（94年）を制作、劇場限定公開された。その後、TVドラマの制作を経て、サイモン・ペッグと共同脚本を務めた映画『ショーン・オブ・ザ・デッド』（04年）で初監督。『ベイビー・ドライバー』（17年）でハリウッド長編映画監督デビュー。近年の監督作品に『ラストナイト・イン・ソーホー』（21年）がある。

INTRODUCTION

世界で累計4億部以上売り上げたベストセラー作家、スティーヴン・キング原作の映画化。『ベイビー・ドライバー』（17年）のエドガー・ライトが監督を務めた。娘のためデスゲームに身を投じるベンを演じるのは、トム・クルーズとの師弟関係が話題となったグレン・パウエル。トム直伝の走る姿や、ド派手なアクションシーンを披露している。

STORY

一握りの富裕層と、圧倒的多数の貧困層の格差社会の近未来。人々の最大の娯楽は、様々な参加者が命を賭けて巨額の賞金に挑む“デスゲーム”リアリティショーだ。職を失いどん底の生活を送るベン・リチャーズ（グレン・パウエル）は、重病の娘の医療費のために、最も過激なデスゲーム「ランニング・マン」に応募する。30日間逃げ延びるだけで莫大な賞金が得られるが、実態は、高度な殺人スキルの訓練を積んだ殺戮ハンターが執拗に挑戦者を追跡する、過去生存者0の超過激なデスゲームだった──。

STAFF & CAST​

監督：エドガー・ライト／脚本：マイケル・バコール、エドガー・ライト／出演：グレン・パウエル、ジョシュ・ブローリン、コールマン・ドミンゴ／2025年／アメリカ／133分／配給：東和ピクチャーズ／©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

（斉藤 博昭／週刊文春CINEMA）