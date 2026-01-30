¸ÇÄê½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢5¹Ô¤¬Íø¾å¤²¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ÇØ·Ê¤Ë
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ê¤É¹ñÆâÂç¼ê5¹Ô¤Ï30Æü¡¢2·î¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¸ÇÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÇÄê·¿¥í¡¼¥ó¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë¹ñ¤ÎºâÀ¯°²½·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÆü¶ä¤Ë¤è¤ë¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤»Ù¤¨¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤âÉÕ¤¯¡£
¡¡5¹Ô¤Ï10Ç¯¸ÇÄê·¿¤ÎºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤ò¤½¤ì¤¾¤ì0.070¡Á0.330¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¡£»°É©UFJ¶ä¤È¤ß¤º¤Û¶ä¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2.750¡ó¡¢»°°æ½»Í§¶ä¤Ï2.850¡ó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤ê¤½¤Ê¶ä¤Ï3.165¡ó¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¤Ï3.175¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥í¡¼¥ó·ÀÌó¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Áª¤ÖÊÑÆ°·¿¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤Ç´ð½à¶âÍø¸«Ä¾¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì0.640¡Á0.925¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢È¯ÂÁ°¤ÎºòÇ¯10·î¤Ï1.6¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î¤Ï°ì»þ2.3¡óÄøÅÙ¤ÈÌó27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£