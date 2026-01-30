中川翔子、双子の生後4ヶ月を報告！夫婦の赤ちゃん時代との“激似”比較SHOTも「遺伝子面白い」

1月30日、中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】自身＆夫の幼少期と息子たちの比較SHOTを公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！！」と、双子の息子たちが生後4ヶ月を迎えたことを報告した。

続けて、「この一か月は、あっという間だあ！ 寝返りがはじまり、からの、 コロンコロンが楽しいらしく1秒も目を離せない！ 気づけばしている寝返りからの、 足で尺取り虫みたいに前にすすむんだけどこれは、、？ ずり這いというものがはじまる？！ひえー」「一生懸命になってる声もけなげ 成長が嬉しいけどさみしいし命をまもるドキドキはますます！」などと、息子たちの成長と、それに伴う母としての心境を明かした。

また、「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」「とくにパパとお兄ちゃんがりんかく眉毛目鼻口髪全て、むしろ一卵性レベルに激似だったのが発覚！ 遺伝子面白い」「きれいにパパママでわかれた二卵性、 だけどお兄ちゃんはママ好き 弟はパパ好き 似てないほうがそれぞれの担当になったのがまた面白い！ ややこしや！」と綴り、自身と夫の幼少期と息子たちの顔を比較した写真などを公開した。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表し、昨年9月には双子の男児を出産した。3月1日には復帰後初のコンサートを水戸市民会館 グロービスホールにて開催予定だ。