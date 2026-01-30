【独占コメント到着】STARKIDS「NEUROBEAT feat. motsu」MV公開！進化系ユーロビートが映像として覚醒

Z世代を中心に世界的な盛り上がりを見せる音楽ジャンル・ハイパーポップ。その日本シーンを牽引する6人組ユニット・STARKIDSが、avex traxよりリリースしたメジャー第2弾シングル「NEUROBEAT feat. motsu」のミュージックビデオが、1月30日21時より公開される。

本作「NEUROBEAT feat. motsu」は、日本のユーロビート・ムーブメントを築き上げた先駆者の一人であり、m.o.v.eとALTIMAの元メンバーのmotsu氏を迎えた強力なコラボレーション作品。

ビートはmotsu氏とBENXNIが共同で制作し、楽曲制作の初期段階からメロディーワークに至るまで、motsu氏が培ってきた経験と哲学が随所に注ぎ込まれている。

90’s〜2000’sのユーロビートスピリットを継承しながら、STARKIDSの現代的でハイエナジーな感性と融合。その結果生まれたのは、懐かしさでも再解釈でもない、2025年型の進化系ユーロビート＝“NEUROBEAT”。聴いた瞬間に身体が反応し、走り出さずにはいられない、フロアとストリートを直結させる圧倒的ドライヴ感を持ったトラックに仕上がった。

今回公開されるミュージックビデオは、DMBZプロデュースのもと制作され、監督はG-SPOT（Short Film）などを手がけたKRAKENが担当。撮影は、本隊が日本、Space Boyが香港、espeonがハワイと、グローバルな体制で敢行された。

巨大なオールホワイトの空間を舞台に、STARKIDS、motsu氏、そして車が交錯する映像世界は、レーシングゲームのような疾走感と、ユーロビート調の楽曲、ギャルファッションが融合。平成リバイバルのムードと最先端の感性が交差する、唯一無二のビジュアル作品に仕上がっている。

音楽・ファッション・スピード・カルチャーが交差する「NEUROBEAT feat. motsu」のミュージックビデオは、STARKIDSが描く次世代のポップカルチャーを象徴する一作として、新たな存在感を放つ。

進化を止めることなく走り続けるSTARKIDS。ミュージックビデオの公開と共に、その現在地と未来を鮮烈に刻み込む映像作品が、いよいよ世界へ向けて解き放たれる。

【STARKIDSメンバー一同の思いを代表して、BENXNIから本作についてコメント】

YOYO NEUROBEATはお前のニューロンを刺激してシナプスをつなげるnewでかつ懐かしいデジャヴなサウンドだぜ！！MOTSUさん x BENXNI の重厚なビートと俺らのいつものスタイルが乗った超やばい曲をチェェケラッチョ(check it out y’all)