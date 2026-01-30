全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタの洋菓子ブランド店『コロンバン』です。

『コロンバン』ショートケーキクッキー（6個入）2160円

ショートケーキのようなビジュアルがかわいい！練乳のやさしい甘さのイチゴクッキーをホワイトチョコで包んだミルキーな味に「紅ほっぺ」の甘酸っぱさとツブツブ感がアクセント。

2026年3月までの限定販売で実は2025年も同時期に出たものだけど、見た目も味も高評価の意見が多くランクイン。女子ウケ間違いなし！

グランスタ『コロンバン』

ショートケーキの元祖として知られる老舗洋菓子店。定番のロールケーキや焼菓子のほか、東京駅限定の生クリームをサンドした「銀の鈴サンドパンケーキ」も人気。

［店名］『コロンバン』

［住所］改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3201-3055

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

