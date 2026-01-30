中川翔子、双子が“無事4か月”に！ 「2人ともイケメンだなぁ」「パパとママそっくり、遺伝てすごい」
タレントの中川翔子さんは1月30日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちが4カ月を迎えたことを報告しました。
【写真】中川翔子の生後4カ月の双子のショット
また、新たな発見もあったようで「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と明かし、若い頃の母に抱きかかえられた幼少期の自身の写真を添えて比較しています。
ファンからは、「4ヶ月おめでとうございます」「それぞれに似てるって嬉しいですよね」「しょこたんめちゃそっくりですね どっちも可愛い過ぎます」「双子でそれぞれどっちにも似てるなんて最高ですね」「本当そっくり「2人ともイケメンだなぁ」「パパとママそっくり、遺伝てすごい」と、祝福と称賛の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「4ヶ月おめでとうございます」中川さんは「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！！」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。「この一か月は、あっという間だあ！」と、双子の急速な成長ぶりを明かし、“寝返り”や“這いずり”の様子を伝え、「成長が嬉しいけどさみしいし命をまもるドキドキはますます！」と現在の気持ちをつづっています。
“絵本読み聞かせ”ショット披露27日には「絵本読み聞かせにハマってます！」と、息子に絵本を読み聞かせる様子を公開していた中川さん。コメントでは、「2ショット可愛すぎます」「応援してます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
