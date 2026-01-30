菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国171店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、鬼や恵方巻など節分をモチーフにした「節分スイーツ」を、全国のシャトレーゼにおいて2月1日から2月3日まで数量限定・期間限定で販売する。

「節分 赤鬼太郎」は、節分の「赤鬼」をイメージしたスイーツ。ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を作った。青鬼と食べ比べて楽しむのもおすすめだという。



「節分 青鬼太郎」

「節分 青鬼太郎」は、節分の「青鬼」をイメージしたスイーツ。りんごクリームに、マシュマロと酸味のあるりんごゼリー入りソース、食感のアクセントとしてアーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップを混ぜ込み、さっぱりとした口どけの良いヨーグルトクリームと組み合わせた。子どもにも安心して食べてもらえるように、優しい味わいに仕上げている。



「節分 恵方巻ロール」

「節分 恵方巻ロール」は、ふんわり焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き、恵方巻に見立てたロールケーキとなっている。北海道産純生クリームを使用したミルク感たっぷりのホイップクリームと、色とりどりで甘酸っぱいフルーツのおいしさを味わえる（今年の恵方は南南東）。

［小売価格］

節分 赤鬼太郎：440円

節分 青鬼太郎：440円

節分 恵方巻ロール：1080円

（すべて税込）

［発売日］2月1日（日）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp