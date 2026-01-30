サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、狭いデスクでも作業効率と収納力を同時に高めるコンパクト設計の木製モニター台「100−MR233BK（ブラック）」「100−MR233M（ダークブラウン）」「100−MR233W（ホワイト）」を発売した。

おすすめポイントは、狭い机が一気に快適になるとのこと。幅40cmのモニター台になっている。収納も配線も美しく整う、木製モニター台だとか。デスクが広がる、置くだけ簡単モニター台だという。

特徴は、幅40cmのコンパクト設計によって、ノートパソコン用デスクや省スペースなワークデスクにも無理なく設置可能。モニター下の空間を収納として活用できるため、デスク上が自然と整理され、作業スペースが広がる。

使用しないキーボードやマウスをモニター下に収納することで、作業の切り替えがスムーズになる。視界が広がり、集中力も向上する。片付けの手間を減らし、仕事や作業に集中できるデスク環境をサポートする。

［小売価格］2436円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp