

「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」

亀田製菓は、スクウェア・エニックスが2月5日に発売するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボレーション商品「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」（以下、「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」）、「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」（以下、「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」）を、2月3日から2月末までの期間限定で全国のローソンで販売する。



「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」

亀田製菓の“たね”といえば代表商品の「亀田の柿の種」だが、スクウェア・エニックスの大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのアイテムにも“たね”が登場する。今回、「亀田の柿の種」と、2月5日に発売する「ドラゴンクエストVII Reimagined」がついにコラボレーションし、同作にも登場する「ちからのたね」と「すばやさのたね」をイメージした新商品が亀田製菓から登場する。

ぜひ、「ドラゴンクエストVII Reimagined」をプレイしながら食べてもらい、まるで主人公になったような気分で、「ドラゴンクエストVII Reimagined」の世界観を楽しんでほしい考え。

「亀田の柿の種」の担当者は、「わたし自身、ドラゴンクエストをプレイする一人のファンとして、ゲームに登場する“たね”を実際に食べられたら・・・と夢見ていた。その想いを形にできた今回のコラボは、まさに夢の実現といえる。味わいやパッケージデザインを考える過程では、ゲームの世界観をどう表現するかにこだわり、ワクワクしながら取り組んだ。ぜひ、ゲームを楽しみながらこの“たね”を味わって、主人公になった気分を感じてもらえたら嬉しい」とコメントしている。

「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」は、ゲームに登場する「ちからのたね」からイメージを膨らませ、チキンやしょうがの旨みをベースにひとくち目からにんにくのパンチをしっかりと感じられる味わいに仕上げている。食べるだけでちからがアップしそうな、力強い味わいとなっている。「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」は、ゲームに登場する「すばやさのたね」からイメージを膨らませ、唐辛子の辛みをアップさせた、辛いけれども止まらない味わいに仕上げている。ひとくち食べれば、スピードがアップしそうな、シャープな味わいだという。

［小売価格］160円（税込）

［発売日］2月3日（火）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp

スクウェア・エニックス・ホールディングス＝https://www.hd.square-enix.com/jpn