グンゼは、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、シリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズとの限定コラボコレクション（ボクサーパンツ、ソックス）を、1月29日から発売している。同コラボレーションの共通テーマは「シンクロ率」。「BODY WILD（ボディワイルド）」が誇る「CUT OFF（カットオフ）」技術と、作中の象徴的なグラフィックが融合した。



「ボクサーパンツ（メンズ）」

究極の一体化を生み出す「CUT OFF（カットオフ）」は、グンゼ独自開発の製法による「切りっぱなしでもほつれにくい」仕様で、縫い目を極力減らした、ゴロつきもなく、まるで身につけていないかのようなシームレスな軽い穿き心地を実現した。締め付け感を抑え、身体の動きを妨げないストレスフリーな着用感に加え、アウターに下着のラインが響きにくいのも特長となっている。



「ボクサーパンツ（レディース）」

同コレクションでは、ボクサーパンツに「エヴァンゲリオン」シリーズから厳選した6種類のグラフィックを採用。またソックスには初号機、2号機、Mark.06の機体カラーや、NERV、SEELEのマークをデザインに落とし込んだ。



「ソックス」

［小売価格］

ボクサーパンツ（メンズ）：各1980円

ボクサーパンツ（レディース）：各1760円

ソックス：各880円

（すべて税込）

［発売日］1月29日（木）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp