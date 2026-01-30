東京・上野で4億円あまりが入っていたとされるスーツケースが奪われた強盗事件。数時間後には、羽田空港で2億円近くの現金を運んでいた両替商の男性らが襲撃されました。事件には、ある共通点が。警視庁が犯人の行方を追っています。

きのう夜からおよそ2時間半の間に「強盗事件」や「襲撃事件」などが次々と起きました。奪われたとされる現金は、4億円を超えています。犯行にはある共通点が。

最初の事件は東京・台東区、JR御徒町駅近くの路上で起こりました。

きのう午後9時半ごろ、両替商などを営む日本人と中国籍の男女5人のグループが現金の入ったスーツケースを車のトランクに積み込んでいると、突然3人組の男が男性らに催涙スプレーをかけ、スーツケースを奪いました。

ケースの中に入っていたとされる現金は、およそ4億2300万円。男らはその場から逃走したということですが、この直後、現場からおよそ100メートルほど離れた路上で…

110番通報

「歩行者と乗用車の事故です」

50代の男性が車にひき逃げされ、軽傷を負う事件が。

目撃者

「人が倒れていたんですよ。救急車が来て、ストレッチャーで連れていった」

警察は男らがスーツケースを奪った後、逃走する際にひき逃げしたとみています。現場からおよそ550メートル離れた路上には、青い軽乗用車が放置されているのが見つかりました。男らは別の車に乗り換えて、逃走したとみられています。

事件はこれだけで終わりませんでした。スーツケースが奪われた事件からおよそ2時間半後、およそ20キロ離れた羽田空港の駐車場で…

男性

「催涙スプレーをかけられた」

男性4人のグループが上野で起きた強盗事件と同様、催涙スプレーをかけられ、襲撃されました。車の外にいた男性。白いセダンタイプの乗用車が近づいてくると、後部座席にいた1人が男性に催涙スプレーをかけ、襲撃します。

被害者にあった男性

「私は両替商で、現金を香港に持っていこうとしていた」

男性グループの車には現金1億9000万円が入っていたとされるスーツケースがあったといいますが、男らは何も奪わず、そのまま逃走したということです。

車で近づき催涙スプレーを使った襲撃。また、両替商の現金を狙ったとみられる犯行。警視庁は同一犯の可能性があるとして、男らの行方を追っています。