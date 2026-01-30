１９９０年代に日本でも大ヒットした米ドラマ「ツイン・ピークス」のクーパー捜査官を演じたカイル・マクラクランが、Ａｍａｚｏｎプライムビデオのドラマ「フォールアウト」で好演している。

世界２４０以上の国・地域で独占配信されている第２期のスタートに合わせて来日したカイルと、主人公ルーシー役のエラ・パーネルに続編の見所を聞いた。（辻本芳孝）

写真撮影中から、役と同じ仲良し父娘に見えた２人。そう伝えると、「そうよ。彼には娘がいないから、私が娘になるべきなの」。大きな目を見開き、エラは胸を張る。カイルは「共演者と打ち解けることは大事。最初はもうちょっと、彼女もかしこまっていたけどね」と苦笑いした。

「フォールアウト」は、核戦争後が舞台の同名人気ゲームシリーズのドラマ版。一部の人類は地下核シェルターで２００年にわたって代々暮らしていたが、地上から乱入した組織に指導者のハンク（カイル）が連れ去られる。娘のルーシーは父を捜し、暴力がはびこる地上世界に向かう。

父に裏の顔

純粋無垢（むく）だったルーシーは命を狙われ、軍国主義組織の兵士や粗暴な賞金稼ぎと出会う。地上に適応する中、父の裏の顔を知り、心がボロボロになる。「彼女は以前と同じではいられない。善悪を教えてくれた父にどうしてあんなことができたのか。でも、父を憎みながら、愛してもいる」とエラ。消えた父を追いながら、正しいとは何かを見直す作業をしていくのが２期となる。

カイルは「また娘と向き合えるようになりたいという気持ちも強い」と父の心情を代弁する。「隅に追いやられた人物であるというヒントも示されている」。ハンクに、さらに別の顔があることもにおわせる。

核シェルターでの暮らしも見所だ。実際に住めるかどうかを問うと、カイルは「潜水艦に長くいる人みたいな気持ちだろう？ 閉所恐怖症になると思う」と渋い顔。エラは「住みたいって言っていなかった？ 私は退屈すると思うけど、カイルはハンクと同じように、秘密のルートで時々地上を味わいながら生活しそうよ」とからかった。

過酷な撮影

荒廃した世界だけに、過酷な場所での撮影が続いた。エラは「今回も新しい試みで疲労困憊（こんぱい）したけど、そのシーンが一番気に入っている」と振り返る。一方、６６歳のカイルは「（歩行型の装甲兵器の）パワーアーマーを着る撮影が大変。とにかく重い。制御できているように振る舞わなくてはならず、着た後は疲れ切っていた」と語った。

米ドラマは、１期で打ち切りになることも多い中、「すごい数の視聴者が見たから、１期が公開されて１週間で２期と３期をやりましょうと言われた」とカイルは明かす。２期まで続いた５作品に出演歴があるというエラは、「３期までというのは初めて。私にとってすごく重要な作品で、新しい山に登るような気持ちよ」と目を輝かせる。カイルも「『ツイン・ピークス』と同じように注目されるかもしれない。クーパーもハンクも非常に複雑な人物で存在感は大きいからね」とほほえむ。

インタビューが終盤にさしかかると、初来日のエラは「初日に渋谷で買い物し、昨日は六本木ヒルズ、明日は銀座。ラーメンも食べた。あと１日あるので、またショッピングかな。とにかく日本のファッション、小物が大好きなの」とハイテンション。来日経験が多いカイルが「実は、高校生だった１９７７年に横浜の高校の交換留学生として来た。学校の旅行で沖縄のビーチで一日中過ごし、女の子を見ていたよ」と告白すると、エラは「ラッキーカイル！！」と、最後まで楽しそうに冷やかしていた。

◇

現在、２期（全８話）が毎週水曜日に順次、配信されている。