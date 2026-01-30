ほっともっと中華フェア第1弾「中華あんかけシリーズ」発売
「ほっともっと」は、「こだわりの美味!中華フェア第1弾」として、「中華あんかけシリーズ」4商品を2月4日より新発売する。
中華あんかけシリーズ
「中華あんかけシリーズ」は、醤油をベースにオイスターソースや紹興酒でコクを加え、仕上げにごま油で香り付けした中華餡が特長。今年は新たに香ばしい炒め油を加えることで、より一層、風味豊かな味わいに仕上げたという。
豚肉や白菜、玉ねぎ、人参、きくらげなどの具材をたっぷり使用し、具沢山でごはんが進む満足感のある一品。1日に必要な野菜量の1/2を摂ることができる。
「中華あんかけシリーズ」は、全4種類の豊富なラインアップで展開する。豚肉とたっぷりの野菜をこだわりの醤油ベースの中華餡で仕上げた「中華あんかけごはん」(670円)や、餡が良く絡むこだわりのもちもち麺を使用した「中華あんかけ麺」(670円)、エビやイカを使用した「海鮮中華あんかけごはん」(840円)、「海鮮中華あんかけ麺」(840円)を販売。その日の気分に合わせて、ごはん・麺を選択できる。
