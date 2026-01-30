「今日好き」今井暖大「筋肉もなくなった」減量姿披露「イケメン度上がってる」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が1月29日、自身のInstagramを更新。減量した姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身イケメン、体重減でスッキリしたフェイスライン
今井は「はい！痩せました！！筋肉もなくなった！」とつづり、夜景を背に撮影したソロショットを投稿。微笑みを浮かべたりポーズを決めたりする姿が収められ、フェイスラインや首まわりがすっきりとした姿を披露した。
この投稿は「カッコよすぎる」「ビジュ最強」「イケメン度上がってる」「笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身イケメン、体重減でスッキリしたフェイスライン
◆今井暖大「痩せました」減量した姿披露
今井は「はい！痩せました！！筋肉もなくなった！」とつづり、夜景を背に撮影したソロショットを投稿。微笑みを浮かべたりポーズを決めたりする姿が収められ、フェイスラインや首まわりがすっきりとした姿を披露した。
◆今井暖大の投稿に「イケメン度上がってる」と反響
この投稿は「カッコよすぎる」「ビジュ最強」「イケメン度上がってる」「笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】