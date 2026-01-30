ZEROBASEONE、1泊2日のヒーリング旅行で“リアルな素顔”を公開！固い絆とファンへの愛を再確認

ZEROBASEONE（ZB1）が、夢のような自由旅行を満喫した。

ZEROBASEONEは、1月22日と29日に公式YouTubeチャンネルにて公開されたオリジナルコンテンツ『RE-PILOGUE』を通じて1泊2日の旅行に出かけた。

『RE-PILOGUE』は、デビューから2年6ヶ月間で深いチームワークを築いてきたメンバーたちの関係性がそのまま映し出されたコンテンツだ。これまで「友情リング作り」や「卒業パーティー」を楽しんできた彼らは、今回のヒーリング旅行を通じて、さらに深まった絆を披露した。

（画像＝WAKEONE）

メンバーたちは、目的地までの運転から、自分たちで買い出しした食材での料理、そしてバラエティ豊かなゲームまで、リアルな休暇を満喫した。各自が役割を分担し、テキパキと動く姿からは、ステージの上だけでなく日常でも発揮される彼らの抜群のチームワークを垣間見ることができた。

ZEROBASEONEは、キャンプファイヤーを囲みながらこれまでの歩みを振り返り、それぞれが胸の内を語り合う時間も過ごした。休む間もなく走り続けてきた日々の中で最も印象に残っている瞬間について、キム・ジウンは「幼かったファンが大人になっても変わらず応援してくれる姿」を挙げた。また、ソク・マシューは「ZEROBASEONEのおかげで元気が出る」というファンの温かな思いが込められた手紙に触れ、「もっと良い人間にならなければ」と改めて心に誓った。

なお、ZEROBASEONEは、2月2日にスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』をリリースする。『RE-FLOW』は、ZB1が音楽を通じて、時の流れと共に積み重なった感情や瞬間を丁寧に描き出し、ZEROSE（ファンダム名）への想いを伝えるアルバムである。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。