【イケア】一番人気のストロベリーフェア開催/スウェーデンの伝統菓子「セムラ」は1週間限定で登場

イケア･ジャパンは、「ストロベリー フェア」を2月19日から5月10日までの間、全国の店舗で実施する。また、春の訪れを象徴するスウェーデン伝統菓子として定番のセムラを、2月11日から2月17日の1週間限定で発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。

【IKEAストロベリーフェア商品の画像はこちら】ストロベリーティラミスやケーキ、マカロンを一皿に盛り合わせた「ご褒美アソート」など

IKEA渋谷で1月27日、プレス向けの説明会が行われ、イケア･ジャパンのコマーシャル･フード･マネジャー･岩垣剛史氏が概要を説明した。

〈一番人気のデザートフェアが今年も開催〉

ストロベリーフェアは年間4回のデザートフェアの中で最も人気が高く、昨年からメインのパンケーキをアソートデザートに変更した。目玉は、ストロベリーティラミスやケーキ、マカロンを一皿に盛り合わせた「ストロベリーティラミスのご褒美アソート」(IKEA Family価格790円･通常価格890円)で、いちご味デザートを豊富に取り入れた。

昨年人気だったなめらかプリンをアップデートした「とろ〜りストロベリープリンセット」(490円)はいちごのミルクレープと一緒に楽しめる。定番のプラントベースベビーカステラを添えた「ストロベリーサンデー」(250円)、「ストロベリーソフトクリーム」(150円)など、期間限定のデザートを手ごろな価格で揃えた。

岩垣氏は「2026年は、去年一番反響の大きかったマカロンとティラミスを一皿にし、どの商品も価格帯を前年と同等とした。新生活シーズンを挟むので、環境の変化の中で友人･家族とシェアしながら、会話も弾むようなデザインとしている」と説明した。

〈季節のメニューはスウェーデンの伝統菓子・セムラ〉

季節のメニューとして、春の訪れを祝うスウェーデンの伝統菓子、セムラもイケアレストランに登場する。今年は2月17日がセムラの日で、それに合わせて発売する。

元々スウェーデンでは、復活祭前の断食に備えて「ふとっちょの火曜日」と呼ばれる、直前の火曜日に栄養たっぷりのセムラを食べる習慣がある。カルダモンが香るパンにアーモンドペーストとクリームを乗せた菓子で、現代では春の到来を告げる文化として親しまれている。

イケア･ジャパンでは、日本でまだ馴染みの薄かった約8年前からいち早くこの伝統の味を紹介し続けている。日本で扱う店は少なく、出会う機会はなかなか無いという。イケア･ジャパンのレンベルトアンデス氏は、子供の頃に家庭で母親と手作りしていたエピソードや食べ方について紹介した。

レンベルトアンデス氏のセムラの食べ方レクチャー

これに合わせ、2025年には約1,000人が参加したセムラクイズを開催する。クイズに正解した人の中から抽選で最大10人に、スウェーデンフードマーケットお菓子詰め合わせをプレゼントする。

同発表会では、2月4日から発売される、子供と親の心を動かす遊び心のある新しい「GREJSIMOJS/グレイシモイス」コレクションについても説明された。

